ВСУ поставили гимн Украины на второе место после американского

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Новости Украины

По случаю дня независимости США военный оркестр Гострансспецслужбы Минобороны Украины в самом центре Львова исполнил американский гимн.

Видеоролик опубликовал канал Львовской ОГА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Флешмоб», как назвали происходящее львовские власти, прошёл на центральной площади у памятника Тарасу Шевченко. Помимо оркестра, в торжествах принимали участие боевики местной теробороны.

После исполнения гимна США, музыканты заиграли «Ще не вмерла Украина». Был развернут американский и украинский флаги, на фоне которых глава Львовской ОВА Максим Козицкий поздравил США с их праздником.

В своём обращении он напомнил, что украинцы воюют, а также поблагодарил Вашингтон за поддержку. После поздравлений оркестр поиграл весёлую музыку, затем все удалились.