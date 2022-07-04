ВСУ поставили гимн Украины на второе место после американского

04.07.2022  14:16 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, США, Украина
Новости Украины

По случаю дня независимости США военный оркестр Гострансспецслужбы Минобороны Украины в самом центре Львова исполнил американский гимн.

Видеоролик опубликовал канал Львовской ОГА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По случаю дня независимости США военный оркестр Гострансспецслужбы Минобороны Украины в самом центре Львова...

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«Флешмоб», как назвали происходящее львовские власти, прошёл на центральной площади у памятника Тарасу Шевченко. Помимо оркестра, в торжествах принимали участие боевики местной теробороны.

После исполнения гимна США, музыканты заиграли «Ще не вмерла Украина». Был развернут американский и украинский флаги, на фоне которых глава Львовской ОВА Максим Козицкий поздравил США с их праздником.

В своём обращении он напомнил, что украинцы воюют, а также поблагодарил Вашингтон за поддержку. После поздравлений оркестр поиграл весёлую музыку, затем все удалились.

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