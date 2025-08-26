Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские источники признают развал обороны в Серебрянском лесничестве, бои за которое продолжались несколько лет.

По этому поводу в украинских пабликах разразилась форменная истерика.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Оборона Серебрянского лесничества, к сожалению, подходит к своему завершению. Вместе с этим подходит к завершению оборона плацдарма на восточном берегу р. Жеребец. Это существенно ухудшает позиции для ключевых н.п. восточнее краматорско-славянской агломерации – Северска и Лимана. Северск уже фактически в полуокружении (охвачен с двух сторон), а если враг из Серебрянского леса выкатится на Дроновку и захватит ее – то будет охват уже с трех сторон. Дела там, мягко говоря, не очень. Если не сказать, что совсем плохи», – сокрушается волонтер ВСУ русофоб Богдан Мирошников.

Офицер ВСУ «Алекс» тоже указывает на неблагоприятную оперативную обстановку вокруг Серебрянского леса и недоволен командованием.

«Не понимаю одного, то ли я так зрадой связал эти все «чисто случайные» события, или просто ответственные стратеги слишком узко мыслят, что не смогли рассмотреть потенциальные угрозы и предпринять какие-либо действия. Если второй вариант, то это настолько тупо и бессмысленно, что мне аж страшно», – плачется ВСУшник.

Паблик 46-й бригады ВСУ приводит мнение украинского военного с этого направления, который рассказывает, что на этом направлении фронта как сплошной линии нет, а «есть отдельные островки обороны, между которыми остаются «дыры».

«В итоге враг медленно, но системно входит в тыл, занимает позиции. Есть подразделения СОУ, которые уже несколько дней находятся в фактическом окружении», – отмечает ВСУшник.

При этом он отдает должное профессионализму действующих здесь подразделений ВС РФ, опровергая, что он, как это подает украинская пропаганда, «заваливают трупами»

«Русня не тупая, они не прут массово. Противник работает малыми группами: 2–4 человека, 10–20 человек, которые просачиваются в «дыры» между нашими позициями. Потихоньку накопились – закрепились в серой зоне – зашли в тыл», – жалуется украинский военный.

Напомним, что долгое время ВС РФ здесь фактически топтались на месте и несли серьезные потери в безрезультатных боях. И лишь после того, как сменили командование действующих на этом направлении 20-й и 25-й армий, появились значимые результаты.