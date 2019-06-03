03.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

ВСУ потеряли 1000 танков

Вооруженные силы Украины, несмотря на свою численность, представляют собой далеко не самую боеспособную структуру.

Об том пишет «Комсомольская правда», указывая, что в ВСУ числится 2800 танков, что больше, чем у ГерманииФранции и Великобритании вместе взятых.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Но почти все они – старое советское наследие, лишь на 20 – 30% в боеготовом состоянии (хотя ремонтные работы идут полным ходом). Интересно, что до войны в Донбассе у Украины числилось на 1000 танков больше. Неужели она столько потеряла в сражениях? Или слова военных из ДНР и ЛНР о том, что почти вся бронетехника народных республик – это трофеи, взятые в бою, – не пустой звук? Судя по цифрам (см. таблицу) – похоже на правду», – отмечается в публикации.

Также издание обращает внимание, что в военно-воздушных силах Украины лишь четверть самолетов и вертолетов боеготовы.

«И те же слова можно сказать про флот – все крупные корабли ВМС Украины – изношенное советское старье. Среди новых – 2 катера «Гюрза» и 13 американских надувных лодок. Еще 2 старых катера США передали Киеву недавно», – пишет газета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть