ВСУ потеряли 1000 танков

03.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вооруженные силы Украины, несмотря на свою численность, представляют собой далеко не самую боеспособную структуру.

Об том пишет «Комсомольская правда», указывая, что в ВСУ числится 2800 танков, что больше, чем у Германии, Франции и Великобритании вместе взятых.

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«Но почти все они – старое советское наследие, лишь на 20 – 30% в боеготовом состоянии (хотя ремонтные работы идут полным ходом). Интересно, что до войны в Донбассе у Украины числилось на 1000 танков больше. Неужели она столько потеряла в сражениях? Или слова военных из ДНР и ЛНР о том, что почти вся бронетехника народных республик – это трофеи, взятые в бою, – не пустой звук? Судя по цифрам (см. таблицу) – похоже на правду», – отмечается в публикации.

Также издание обращает внимание, что в военно-воздушных силах Украины лишь четверть самолетов и вертолетов боеготовы.

«И те же слова можно сказать про флот – все крупные корабли ВМС Украины – изношенное советское старье. Среди новых – 2 катера «Гюрза» и 13 американских надувных лодок. Еще 2 старых катера США передали Киеву недавно», – пишет газета.