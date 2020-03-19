ВСУ потеряли огромный пункт управления

19.03.2020, Киев , Максим Карпенко

В Одессе украинские военные «потеряли» сборный пункт управления «Панцирь-2ПУ» весом почти в 90 тонн.

Об этом пишет местный ресурс «368Медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ГБР, которое занимается расследованием дела, выяснило, что коммунально-эксплуатационный отдел Одессы еще январе 2014-го года, в разгар «Евромайдана» передал Котовско-Красноокнянскому объединенному военкомату мобильный сборный пункт управления «Панцирь-2ПУ». Однако, проведенный недавно аудит не обнаружил бронированного сооружения на месте.

«На данный момент мобильный бронированный пункт управления должен был быть на балансе Одесского областного территориального центра комплектования, но аудит его не обнаружил — защитное сооружение весом 88 тонн пропало. Его стоимость в виде металлолома составляет 340 тыс. гривен.

Вместе с тем, следствие установило, что глава КЭО Одессы скрыл информацию о передаче мобильного пункта «Панцирь-2ПУ» Котовско-Красноокнянскому военкомата и не указал его в актах приема-передачи», – говорится в сообщении.

«Панцирь-2ПУ» предназначен для оборудования командных пунктов с автоматизированной системой управления. Его длина 43,8 метров, а ширина – 5 метров. Помещение может разделяться на отдельные технические и рабочие зоны при помощи внутренних перегородок. Также он оборудован отдельной системой электрообеспечения и кондиционирования воздуха.