ВСУ потеряли шансы на контрнаступление

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Для Украины уже наступили худшие времена: она потеряла огромное количество населения, а вместе с ним и шансы на новое «контрнаступление».

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил киевский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Критическая точка, я про ситуацию на фронте, когда может наступить? Когда стоит ожидать худшего?» – спросила ведущая.

«А что такое худшее? Как ни крути, у нас уже тысячи людей погибло, война не останавливается. Шансов на контрнаступление в этом году мы не имеем, по признанию наших же властей», – сказал Дубов.

«Мы видим выступления Владимира Александровича, и все его интервью на фоне фортификационных сооружений. А это не про то, что мы отвоёвываем, а про то, что не даём врагу продвигаться», – сказал эксперт.