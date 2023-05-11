ВСУ потеснили русских на Артемовском направлении и разблокировали трассу

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Под Артемовском ВСУ начали применять тактику растаскивания резервов российских сил и добились определенных успехов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

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«Судя по сегодняшним тревожным сообщениям (в т.ч. и заявлению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина), противник таки решился бросить в бой свои главные силы в надежде разгромить отряды ЧВК «Вагнер», пока те ослаблены после изнуряющей битвы за Артемовск. И об этом говорят последние массовые некрологи ВСУшников из-под Артемовска, в списках которых много солдат ССО ВСУ, а также т. н. элитных бригад, прошедших обучение в Европе. Причем противник применяет пока тактику растаскивания наших резервов (перед главным ударом), для чего он поочередно бьет короткими ударами вначале на севере со стороны Северска (1), затем с юга, южнее Ивановского (2), а сегодня в центре в районе Богдановки (3)», – отмечается в публикации.

По его словам, каждый раз противнику «удается взять передовые позиции регулярных частей ВС РФ, которые показывают заметно более низкий уровень боевой подготовки, чем «вагнера».

«При этом, судя по тому, что в первых двух случаях далее на опасных участках контратаковали силы ЧВК «Вагнер», передача части фронта регулярной армии имела целью отведения в резерв части «музыкантов», чтобы далее использовать их боевой потенциал в т.ч. и в случае возникновения кризиса. При этом, как уже было сказано выше, пока главные силы в бой не ввела ни одна из сторон, а отряды ЧВК «Вагнер» отчаянно пытаются добить гарнизон ВСУ в Артемовске, что им пусть и медленно, но удается (сейчас идет штурм укрепрайона №3 сразу с двух направлений). Предполагается, что по итогу это высвободит часть сил для блокирования вражеского контрнаступления, которое очевидно далее будет развиваться по нарастающей», – пишет Подоляка.

В свою очередь военкор Александр Симонов (тг-канал «Позывной Брюс») , известный своими репортажами из Артемовска, указывает, что подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступление в городской черте Бахмута.

«На северо-западе города «музыканты» продвинулись вдоль улиц Медведева, Черняховского, Толбухина. Штурмовые отряды Оркестра овладели рядом позиций в районе перекрестка улиц Леваневского и Защитников Украины. На юге Бахмута подразделения ЧВК «Вагнер» вышли на рубеж улицы 1-ая Лесная», – сообщает военкор.

При этом он тоже признает неудачные действия ВС РФ вокруг города, отметив на карты участки, где отступили русские.

«Подразделения 9-го мотострелкового полка ВС РФ оставили лесополосу и укрепрайон, отойдя в северном направлении на глубину 600 метров, тем самым снова открыв ВСУ дорогу Часов Яр — Бахмут. В результате контрудара ВСУ 9-й мсп ВС РФ также утратил участок фронта шириной до 650 м на глубину до 600 м в районе Богдановки», – уточнил Симонов.

Примечательно, что поменялась тональность публикаций в паблике «Бахмутский демон», который ведет ВСУшник, воюющей на этом направлении. Если ранее он прогнозировал, что город придется оставить, то теперь куда более оптимистичен.

«Он нашем успехе. Фланги – только начало… Пригожин немного в шоке», – пишет ВСУшник.