ВСУ «потопили» воображаемый русский десант

03.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Армия Украины в ходе очередных маневров «уничтожила» морской десант вероятного противника в Приазовье.

Об этом пишет «Независимая газета», ссылаясь на сообщение штаб украинской Операции объединенных сил (ООС).

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Указывается, чт, по легенде учений, при поддержке танков, артиллерии и авиации противодесантный резерв «уничтожил» первую волну морского десанта противника, тем самым не давая высадиться второму эшелону.

Также украинские военные подчеркивают, что «акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа».

Правда, издание высказывает недоумение столь воинственным пафосом украинской стороны.

«Вообще, борьба с возможным российским десантом, похоже, главная «фишка» украинских военных. Там опасались десанта ВМФ РФ даже в день второго тура президентских выборов на Украине. Правда, безрезультатно. И, кстати, Черноморский флот России вообще не проводит в Азовском море каких-либо десантных (да и не только) маневров», – обращает внимание газета.