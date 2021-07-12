ВСУ позорно «прошляпили» секретные документы по учениям «Си Бриз»

12.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Министерство обороны Украины допустило халатную утечку персональных данных стран-членов НАТО из числа участников учений «Си Бриз-2021», а также ряда других секретных документов.

Соответствующие документы опубликовали в Telegram-канале «Джокер ДНР», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в результате взлома сайта ВМСУ, стали публичными списки иностранных участников учений, их персональные данные (в том числе и фотографии документов), биографии, а также разного рода внутренняя документация украинской армии, связанная с проходившими мероприятиями.

Среди прочего интересно, что американским военнослужащим неоднократно предоставляли доступ в расположения украинских военных частей и других секретных объектов. Официально – для помощи в обустройстве и фортификации.

«Согласно решению начальника Генерального штаба ВСУ от 25.06.2021 № 14361/С, в период 28.06 – 10.07.2021 продолжаются украинско-американские учения «Си Бриз – 2021», в рамках которого предоставлен допуск иностранным представителям в воинские части А2238, А3274, 241 общевойскового полигона, военных аэродромов «Школьный» и «Кульбакино», военных причалов Практической гавани Одесского морского порта, кораблей и судов ВМС ВС Украины, которые будут принимать участие в обучении», – говорится в одном из документов.

Кроме того, неизвестные хакеры оставили на сайте ВМСУ насмешливую новость о том, что их сайт был взломан.

«Взял попользоваться вашим сайтом во время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, так я списки выложу, всех участников «морского боя». Берите, пользуйтесь, унижайте, доминируйте, властвуйте», – говорится в сообщении.

Немногим позже хакеры рассказали, что взломать сайт и получить документы у них получилось только благодаря халатности его сотрудников.

«Не мудрствуя лукаво, товарищи из ГШ ВСУ решили привязать интернет-облако с официальными документами от партнёров по НАТОвским делам к официальному сайту Минобороны Украины. И теперь элементы непубличной переписки военных бюрократов стали достоянием всех любителей поковырять личные истории военных из «демократических стран» и особенности переписки их военных ведомств. Спамеры радуются очередным сливам личных и служебных E-mail», – прокомментировали такую халатность Минобороны в Telegram-канале «Джокер».

Тем не менее, в пресс-службе Министерства обороны Украины, хотя и не отрицают сам факт попытки хакерской атаки, но утверждают, что никаких документов похищено не было, а всё опубликованное – фейк.

«Девятого июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил ВСУ. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями «Си Бриз-2021», которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. При этом, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ», – оправдываются в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что якобы единственное достижение хакерской атаки – это временное прекращение работы сайта ВМСУ.

«Отметим, проекты международного военного сотрудничества и помощи Украине от стран-партнеров традиционно вызывают неадекватные эмоции у военно-политического руководства Российской Федерации. Нынешние международные военные учения «Си Бриз – 2021» не стали исключением», – заявляют в министерстве.