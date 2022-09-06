ВСУ предприняли гибельную авантюру с «захватом села» в ДНР

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Новости Украины

Украинские националисты понесли потери при проведении пиар-акции с установкой «прапора» в одном из населённых пунктов к востоку от Славянска.

Сюжет публикует пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, накануне ВСУ предприняли провокацию в населённом пункте Озёрное, который находится между господствующими высотами противоборствующих сторон.

Группа киевских националистов предприняла вылазку на лодках в село с целью установки украинского флага и публикации «переможных» видео об этом. Эта попытка была своевременно выявлена и на отходе, при высадке на «свой» берег, по ВСУ было нанесено огневое поражение. В сюжете показывают кадры с убитыми и ранеными.

«В посёлке Озёрное украинский флаг сброшен, противник отсутствует. Таким образом, ради дешёвого вброса в интернете украинское руководство в очередной раз пожертвовало жизнями и здоровьем своих солдат», – комментирует военкор НМ ДНР.

В то же время Штаб теробороны ДНР сообщает о продвижениях русских войск. Освобождены населённые пункты Новополь и Времевка на западе республики. Также публикуются кадры работы бойцов 3 гвардейской бригады НМ ДНР на горловском направлении, где ВСУ понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

Защитники республики «затрофеили» вооружение, снаряжение, склады с боеприпасами и актуальные штабные карты. Бойцы, шутя, отметили, что украинские «патриоты» бежали так стремительно, что даже забыли сало.

«Как же хохлы забыли сало? Вы шо творите? Ладно, боекомплект. Вряд ли это хохлы, потому что настоящие патриоты Украины сало бы не забыли никогда», – иронизирует автор видео.