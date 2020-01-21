21.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ предприняли попытку наступления. Завязались тяжелые бои – источник

С наступлением нового года подразделения украинской армии ужесточили обстрелы территории Луганской Народной Республики.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщают источники среди военных корреспондентов.

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По их данным, военное обострение началось 10 января, когда на линию соприкосновения прибыла бригада ВСУ, предпринимавшая попытку штурма населенного пункта Желобок в 2017 году.

С того момента, по информации военкоров, огонь открывался по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Пугачевка, Голубовское, Донецкое (Сифонка), Бахмутка, а также на Михайловском направлении.

«Они до Нового года заступили, сначала не спешили – разведка, аэроразведка особенно, потом немного начинали набирать обороты и как-то вот к такому мы пришли», – поясняет источник.

Кроме того, по информации, полученной в рядах офицерского состава батальона ЛНР «Призрак», в районе соприкосновения с украинской территорией шли тяжелые бои, в которых ВСУ, имея значительный силовой перевес, стремятся выбить Народную милицию ЛНР с левого фланга, однако пока безуспешно.

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