ВСУ предприняли воздушный налет на глубокие российские тылы

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В Туапсе (Краснодарский край) произошел серьезный пожар на местной нефтебазе. По некоторой информации, причиной возгорания могла стать украинская атака.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщила администрация Туапсе.

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«В 02.15 28.02.2023 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, расположенной по адресу: г. Туапсе, ул. Индустриальная. В 02.30 пожар локализован на площади 200 м.кв. В 02.37 ликвидация открытого горения. В 03.00 полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. На тушение задействованы силы и средства РСЧС в количестве 32 человек, 11 единиц техники. Повода для беспокойства нет», – говорится в сообщении.

Впрочем, телеграм-канал Baza уточняет детали:

«По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. После атаки БПЛА на нефтебазе начался пожар. Его удалось потушить через двадцать минут», – пишет Baza.

Чуть позже Минобороны РФ выступило с официальными разъяснениями.

«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры».

Кроме того, сегодня в белгородской области упали два дрона, о чем рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», – рассказал Гладков.

При этом депутат Госдумы, отставной генерал Андрей Гурулев не сомневается, что в Туапесе работали украинские БПЛА.

«По поводу сегодняшних ударов беспилотниками по Белгороду и Туапсе. Мы говорили о том, что рано или поздно это произойдёт, украинцы с помощью своих западных хозяев будут наращивать количество и качество беспилотных летательных аппаратов, глядя на наши удары Геранями и Ланцетами. Их цель – нанести ущерб критической инфраструктуре, в том числе внутри страны. Конечно, наша система противовоздушной обороны должна быть в полной готовности. Но сколько нужно выпустить систем ПВО, чтобы прикрыть каждый критически важный объект в нашей стране? Это тяжело физически, требует большего количества времени. Во-вторых, мы говорили, что их удары будут невозможны, когда на территории России перестанет работать система Navstar (GPS). Эта система развёрнута в космосе США и их союзниками с задействованием коммерческих спутников. Если они перестанут работать, то эти беспилотники никуда не долетят. Быстро мы к этому не придём, но уровень развития нашей науки вполне позволяет это делать. Также нам необходимо задуматься о создании собственной системы глобальной связи по всему миру по типу Starlink, это позволит нам работать в сетецентрической системе управления войсками, что крайне необходимо. Пока серьёзного движения в этом направлении нет, но это крайне необходимо в рамках ведения боевых действий, а по сути для победы в войне. Уверен, что соответствующие задачи будут поставлены, мы к этому придём», – считает генерал.

Отметим, что сегодня была объявлена тревога в питерском аэропорту Пулково, который закрыли для приема самолетов. По предварительной информации, причиной стало обнаружение на подлете к городу неизвестного беспилотника, после чего был введен план «Ковер». На данный момент тревога отменена и воздушное пространство Санкт-Петербурга открыто.

Минобороны РФ впоследствии данные об атаке беспилотников на Петербург опровергло, заявив об учениях.

«28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации. В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя», – говорится в сообщении военного ведомства.

В свою очередь военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» обращает внимание, что у ВСУ есть порядка двух тысяч дронов, имеющих техническую готовность для нанесения массированных ударов беспилотниками вглубь российских территорий.

«В своих расчётах мы немного ошиблись: на Новый год и Рождество ударов не было. Вместо массированной атаки и перегрузке систем ПВО противник сосредоточился на изучении эшелонированной противовоздушной обороны ВС РФ. С тех пор прошло два месяца. ВС РФ наносили удары по заводам и складам хранения, где по разведданным содержались поставленные на Украину беспилотники и их комплектующие. Запасы противника частично удалось проредить. Сегодняшние удары по Белгороду, Адыгее, Туапсе, неизвестный беспилотник в небе на Санкт-Петербургом (что может стать некой случайностью) стали первой проверкой беспилотных систем ВСУ к запуску широким фронтом. На данный момент всё сводится к единичным акциям, поэтому вполне логично, что сейчас противник снова может сосредоточиться на проверке систем ПВО ВС РФ и обходе позиционных районов», – предупреждает «Рыбарь».