ВСУ превратились в бездушную УПА – украинский политолог

Елена Острякова.  
12.04.2024 20:22
  (Мск) , Москва
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Бюрократия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Преференции, которые предусмотрены украинским законодательством для военнослужащих, на деле не исполняются.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Преференции, которые предусмотрены украинским законодательством для военнослужащих, на деле не исполняются. Об этом в...

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«Действовавшая ранее система теоретически давала возможность и отпуска, и нормального денежного вознаграждения, но в реальной жизни все оказывалось немножко не так. И 10 тыс гривен отдай командиру за то, чтобы поехать в отпуск на 10 дней. И заполнить кучу бумажек при этом. Злые языки шутят, что у нас теперь УПА — украиньска паперова (бумажная — укр. – ред.) армия. В советской армии можно было за два три дня оформить все бумаги, а у нас люди жалуются, что неделю приходится в прифронтовой зоне наматывать больше сотни километров в штаб бригады, на место, прежде, чем все это сделаешь», – сказал Золотарев.

Он также сомневается в том, что Украина сможет содержать 300 тыс человек, которых она собирается мобилизовать, поскольку сейчас все обещания о выплатах «забалтываются».

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