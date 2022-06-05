ВСУ при отступлении сожгли храм в честь святых земли Русской

05.06.2022  05:53 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Донбасс, Русофобия, Украина, Церковь
Новости Украины

При отступлении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами был осуществлен поджог деревянного храма во имя всех святых земли Русской, относящегося к Святогорской лавре.

«В деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак».

После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населённого пункта Сидорово», – сообщило Минобороны РФ.

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При отступлении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами был осуществлен поджог деревянного храма во...

Сгоревшая церковь построена в 2009 году в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма.

«Нет больше скита. Всё что от него осталось. Может, его уничтожили потому, что он назван в честь всех святых в земли Русской просиявших? Монахам отомстили за то, что так назвали. В любом случае, как бы печально не было видеть выжженное место храма, стены всегда можно заново поставить. Куда страшнее, если целый народ отваживают от канонического Православия», – комментирует священник Альвиан.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов поясняет, почему идеологически для нацистов было важно уничтожение храма в честь русских святых.

«Собор русских святых отрицал униатскую ересь украинства. Вот свидетельство о священномученике протоиерее Иоанне. На допросе в НКВД на вопрос «Как вы относитесь к дореволюционной России», он ответил следующее:

«Я люблю Россию в том виде, в каком она существовала до революции, с ее мощью, величием, с ее необъятностью, с ее завоеваниями. Происшедшее после революции дробление России и, в частности, выделение Украины, Белоруссии и т.д. я рассматриваю как явление политического упадка, тем более печального, что для этого дробления нет никаких оснований. Украинцы и русские всегда составляли единое целое. Украинцы и русские – один народ, одна нация, и выделять Украину в какой бы то ни было форме из общего целого нет никаких оснований».

Свидетели обстрела поселка и скита в Богородичном точно называют, кто их обстреливал. Обстреливал целенаправленно… И это не россияне», – подчеркнул Фролов.

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