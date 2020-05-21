ВСУ прибегают к изощренной тактике во время обстрелов Донбасса

21.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия в сутки выпускает порядка 200 минометных снарядов по территориям республик Донбасса, а также устраивает провокации, обвиняя в обстрелах армии ЛДНР.

Об этом в своем блоге пишет документалист Максим Фадеев, снимающий фильмы о Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фадеева, в последние дни ситуация на фронте значительно обострилась.

«И если, например, про Горловку, Александровку, Саханку еще что-то известно из новостей, то то эскалация на участках возле Березовского и Голубовского (ЛНР) остается в медийной тени. Уже более недели Кировск остается без воды, поскольку ВСУ перебили ЛЭП, питающую водонапорную станцию и открывают огонь по ремонтникам, которые безуспешно пытаются её починить.

А накануне Дня Победы украинские «рыцари» оригинально «поздравили» последнего ветерана Великой Отечественной в Голубовском, поразив из ПТУР-а (противотанковой ракетой) гражданский ЗИЛ с привезенным ему углем (см. фото), водитель чудом выжил.

Сергей Игнатьевич – так звали ветерана – обо всей этой ситуации лишь иронизировал: «Тогда службу нес на границе [с Японией], и сейчас оказался посреди войны на границе». На самой передовой (в районе вышеупомянутых нас.пунктов ЛНР) ситуация еще более удручающая – по позициям прилетает в сутки от 60 до 200 с лишним снарядов 120мм и 152мм калибра», – пишет Фадеев.

Он также рассказал о хитрой тактике, которую используют ВСУ.

«Перед тем как открыть огонь – отправляют жалобу в СЦКК на «нарушение перемирия боевиками». Причем этот финт проделывался уже много раз и в ДНР, и в ЛНР – доходило даже до абсурда: снаряд разбивает позицию, тяжело ранит бойца, его эвакуируют (и поэтому ответку не дают – хотя приказ и так есть «не поддаваться на провокации»), а тут ещё и от высшего командования «прилетает» разгромный выговор (с дальнейшими непростыми последствиями) – поскольку начальники поверили украинским представителям в СЦКК!

И такая необъяснимая доверчивость высшего командования проявлялась неоднократно, что весьма деморализующе влияет на личный состав. Поэтому на передовой у солдат закрепилась верная примета: если в СЦКК поступает жалоба от ВСУ – жди минометного обстрела», – рассказывает документалист.

Напомним, на вчерашней пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ, обстреливая Донбасс, наносит удары не по мирным жителям, а по «террористам».