В июне на Запорожском направлении ВСУ лишь проводили разведку боем, а теперь готовятся вводит в действие ударные группы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил антироссийскому пропагандистскому военно-политический обозреватель подконтрольной украинским спецслужбам группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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«Любое наступление состоит из нескольких фаз. Безусловно, если все профессионально организовано, то первой фазой всегда является разведка боем. В зависимости от той информации, тех данных, которые были собраны за счет разведки боем, глубинной разведки, оперативной разведки, может дальше идти следующая фаза. В случае с нашим наступлением в Запорожской области, например, мы в первую очередь отрабатывали в июне именно фазу разведки боем. За счет этого были сделаны выводы, что пока будут действовать основные наши передовые группы в полосе обеспечения [зона прикрытия перед главной линией обороны россиян], то надо использовать именно подразделения ограниченного функционала, чтобы всю полосу обеспечения пройти, потому что там достаточно плотное минно-фугасное заграждение. И только после того, как эти группы выйдут ко второй линии обороны россиян и смогут выровнять фланги вокруг их основных опорных пунктов на второй линии, тогда может начаться уже следующая фаза, которую можно назвать третьей, а именно задействование основных ударных групп для прорыва основной линии обороны», – сказал «ципсошник».

По его словам, все происходило именно по этому плану.

«Так или иначе, но мы приближаемся к фазе прорыва основной линии обороны. Когда это произойдет, я не имею никакого представления. Но то, что западные СМИ много об этом пишут… Ну, я скажу так: они не всегда пишут то, что соответствует действительности. Да, мы можем действительно быть очень близкими к началу третьей фазы — прорыву основной линии обороны. Но, в общем, я пока не могу это утверждать. Потому что еще не по всем направлениям мы вышли ко второй линии обороны. Да, кое-где мы уже заняли соответствующие позиции. Но еще надо завершить процесс, выравнивать фланги. А с этим вопросом еще не везде расставлены точки над «і». Поэтому я отношусь, как и к большинству подобных публикаций западных СМИ, все же со сдержанным скепсисом», – резюмировал Коваленко.