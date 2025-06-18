ВСУ причитают, что последние месяцы стали для них дроновым кошмаром

Россия значительно преуспела в производстве и применении дронов, в том числе FPV, которые ранее были сильной стороной ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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