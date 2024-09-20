ВСУ причитают: Технику давно не красим в камуфляж – от русских дронов нет спасения

Российские дроны-камикадзе, особенно на оптоволокне, создают большие проблемы украинским солдатам.

Об в эфире интернет-канала объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Летают дроны, летают «Ланцеты», «Шахеды» там рядом летают. Достаточно много дронов – и наших, и противника. Дроны – это неприятно, есть наши, есть их РЭБ. Я называю это войной умников – они вечно что-то придумывают: частоты, подавление, те придумывают еще что-то. Я некоторые вещи еще понимаю, когда летит дрон-матка, а ударные дроны к нему идут на проводе.

Смешно – на веревочке, а с другой стороны, ты его не подавишь ничем. То есть, когда тебя увидели, то уже все очень плохо. Почему, собственно, мы стараемся ездить на джипах, а не на броне, хотя броня прочнее – потому что по броне будут работать гораздо активнее, а на джипе всегда есть шанс уйти. Главное, чтобы тебя не увидели, поэтому мы не красим давно в камуфляжный цвет машины», – заявил Сазонов.