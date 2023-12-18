ВСУ придется оставлять плацдармы и отходить – Золотарев

Анатолий Лапин.  
18.12.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине придется сдавать территории и оставлять плацдармы, которые ВСУ захватывали для наступления.

Об этом в эфире интернет-блога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется сдавать территории и оставлять плацдармы, которые ВСУ захватывали для наступления. Об этом...

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По мнению Золотарева, в рамках перехода к обороне украинской армии придется «выпрямлять линию фронта».

«То, что ВСУ придется менять характер боевых действий – любой военный эксперт расскажет, это прописная истина еще с незапамятных времен, что сохранить армию важнее, чем сохранить территорию.

И да – конфигурация фронта для обороны не оптимальная, возможно, придется оставлять плацдармы на Осколе, в районе Крынок. Какая там задумка держать, потери там серьезные и перспектив пока нет Как некоторые говорят, что с него можно стартовать на Крым, так сколько времени пройдет?.. А выпрямлять линию фронта неизбежно придется», – заявил Золотарев.

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