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09.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
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ВСУ применили «Грады» по жилым кварталам Донецка

ВСУ применили реактивные системы залпового «Град» при обстрелах жилых кварталов столицы ДНР. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миссией ОБСЕ задокументировано применение ВФУ реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам города Донецка. Так, 2 марта на ул. Ананченка в микрорайоне Трудовские, миссия зафиксировала корпус реактивного снаряда РСЗО, застрявший посередине улицы в асфальтном покрытии. Подобный снаряд был обнаружен сотрудниками ОБСЕ на улице Путиловская Роща», – сообщил Басурин.

Он тдобавил, что зарегистрированные международной организацией факты вооруженной агрессии со стороны Украины и командования ВСУ в отношении населения республик Донбасса будут учтены следственными органами для возбуждения соответствующих уголовных дел.

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