ВСУ применили против Донбасса тяжёлое вооружение – впервые с момента перемирия

09.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Военнослужащие ВСУ в зоне «ООС» впервые с момента подписания действующего перемирия применили против защитников Донбасса тяжёлое вооружение – противотанковые ракеты.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие сутки боевики ВФУ совершили две огневые провокации на Донецком направлении, чем нарушили второй пункт дополнительных мер, а именно – запрет на открытие огня.

Вчера, впервые с момента вступления в силу действующего перемирия украинские вооруженные формирования применили противотанковый ракетный комплекс.

Так, с позиций 37 батальона 56 омпбр ВФУ в районе населённого пункта Опытное были выпущены две противотанковые управляемые ракеты по району Донецкого аэропорта.

Позже, боевики 1 батальона 56 бригады произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов в направлении железнодорожной станции «Донецк-Северный» города Донецк», – сказал он.

Более того, офицер ДНР сообщил, что ВСУ с целью обвинения защитников Донбасса в нарушении перемирия организовали несколько взрывов на собственных позициях.

«Кроме этого, за прошедшие сутки на территории противника зафиксировано семь взрывов. На позициях 37 батальона 56 бригады ВФУ в районе населённого пункта Пески было зафиксировано четыре взрыва, остальные три взрыва произошли в районе населённого пункта Водяное.

Данные провокационные обстрелы и взрывы на позициях ВФУ напрямую связаны с прибытием в зону ответственности 54 бригады представителей Литовской делегации во главе с послом Литовской республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом.

Командующий ОТГ «Восток» Содоль приказал осуществить провокационные обстрелы с целью обвинения в нарушении действующих договорённостей Народные Республики, а также обоснования необходимости получения очередной партии военно-технической помощи.

Все факты, в рамках координационного механизма, в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью исключения возможных обвинений Народной милиции в провокациях», – резюмировал Басурин.