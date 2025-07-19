ВСУ признали, что привлекают наркокартели для войны с русскими

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Большинству иностранных наемников безразлична судьба Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начштаба 2-го Интернационального легиона, в котором на стороне Украины воюют иностранные наемники, Павел Славинский.

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«Все иностранцы приехали сюда сами. Их никто не бусифицировал, не уговаривал. Там нет какого-то пафоса, войны за родину. Кто-то из них хочет заработать денег; кто-то – улучшить свой послужной список; кто-то — приобрести какой-то опыт, научиться чему-то новому в военном деле, технике, методах ведения войны; кто-то приехал просто на адреналине, ему интересно побегать и пострелять; кто-то хочет бороться за свободу и справедливость, а кто-то – убивать русских. Их мотивации интересны. Поэтому, считаю, этот проект достаточно динамичен и имеет будущее», – сказал Славинский в интервью киевскому изданию «Зеркало недели».

Он говорит, что в легионе представлены около 30 стран.

«Колумбия, Бразилия — это один большой конгломерат. А так — Америка, Британия, Европа. Примерно 50 на 50. Англосаксы и испаноязычные. Они очень отличаются своей, скажем так, мотивацией. Если говорить о Бразилии и Колумбии, то это преимущественно либо трудовые мигранты, либо картелевские, как мы их называем. То есть люди, которых отправили приобрести военный опыт. Это молодые ребята, 25–35 лет. А вот англосаксы — большей частью очень взрослые люди, дядьки за 40, которые пришли довоевать то, что не довоевали в Афганистане или Ираке», – отмечает начальник штаба.

По его словам, примерно половина легиона – украинцы, но они занимаются вспомогательными службами, тогда как «именно пехота и некоторые специалисты – это иностранцы».

Картелевские, о которых сообщил Славинский, – это представители наркокартелей Южной Америки.