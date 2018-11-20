ВСУ продемонстрировали мусор в качестве обломков сбитого беспилотника ДНР

20.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинская сторона предоставила в качестве доказательства нарушения Донецкой Народной Республикой Минских соглашений в части использования беспилотной авиации всевозможный мусор сомнительного происхождения.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командовании ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности он сообщил, что украинская сторона продолжает вводить свое население и мировую общественность в заблуждение.

«Накануне встречи 22 ноября в Минске контактной группы по безопасности, украинские террористы решили представить очередные лживые доказательства нарушения с нашей стороны Минских договоренностей. В частности, штабом боевиков были продемонстрированы куски тряпок, железок и фанерок с круглыми отверстиями в качестве доказательства применения над оккупированной территорией ВСУ некоего беспилотника. Не исключено, что это элементы БЛА СММ ОБСЕ, который пропал ранее», – сообщил Даниил Безсонов.

Он напомнил, что ВСУ уже демонстрировали в качестве сбитого беспилотника ДНР обломки своей воздушной цели.

«Помнится летом 2018 г. украинская сторона уже представляла неопровержимые доказательства сбитого над территорией Украины БЛА противника. Оказалось, что продемонстрированные куски, это элементы учебной воздушной цели, сбитой боевиками ВСУ в ходе учений на одном из своих полигонов», – рассказал официальный представитель оборонного ведомства.

Он также высказал предположение, что пропагандисты ВСУ взяли за основу учение доктора Геббельса, которое гласит, что чем чудовищнее ложь, тем легче в неё поверят.

«В понимании Киева доказательства должны быть самыми абсурдными, тогда в них точно поверят. Например, в качестве доказательств агрессии против Украины, в 2015 г. достаточно было псевдопрезидентом продемонстрировать какие-нибудь корочки, без раскрытия их содержания, напоминающие паспорта. Или обшивку корпуса автобуса, посеченного осколками боеприпаса, примененного украинскими террористами. Но все знали, что это политически мотивированная ложь, имеющая цель оправдать собственную агрессию против населения Донбасса», – сообщил Даниил Безсонов.