ВСУ продолжают атаковать и могут попытаться перерезать сухопутный коридор с Крымом

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Новости Украины

Украинские формирования не оставляют попыток развить дальнейший успех своего наступления. Так, всю сегодняшнюю ночь продолжались бои за расположенный на левом берегу Северского Донца Красный Лиман, перешедший в конце мая под контроль ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал WarGonzo.

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В утренней сводке отмечается, что бой за Красный Лиман начался в 00:20 и длится до сих пор.

«Подразделение «Барс-16», больше известное как отряд «Кубань», вместе с луганскими резервистами – сдерживают натиск врага на земле. Очередное сухое сообщение от бойцов сегодня утром было таким: «Нас хорошо поддерживает наша Арта! Пишу с большой буквы, в знак уважения и своевременности!». Артиллерия Русской Армии – творит чудеса на этом направлении. Ну а кубанские казаки и луганчане – герои! В городе продолжают работать спасательные службы, комендантский полк ВП НМ ДНР продолжает обеспечивать порядок на улицах и эвакуацию мирных», – пишет WarGonzo.

Эту информацию подтверждает военно-аналитический проект «Рыбарь».

«Второй день подряд ВСУ продолжают попытки взять штурмом Лиман, где держит оборону батальон БАРС-16 «Кубань». Украинские формирования форсировали Северский Донец в районе Закотного и переправили несколько единиц техники для атаки города с восточного направления. В ближайшее время ВСУ будут продолжать попытки взять Лиман с целью создать плацдарм на левом берегу Оскола и развить наступление в сторону Кременной», – прогнозирует «Рыбарь».

В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) считает, что атаки на Артемовск со стороны союзных сил потеряли оперативное значение.

«Потеря Изюма ставит под угрозу первоначальный план российской военной кампании на этом этапе войны и гарантирует, что любое продвижение россиян вблизи Бахмута или вокруг Донецка не может быть решающим. Поскольку наступательные действия не будут иметь необходимого масштаба из-за невозможности поддержать их с севера области, нынешние российские атаки на Донбассе потеряли какое-то реальное оперативное значение. Более того, они крайне истощают и те боевые силы, которые сохраняет армия РФ», – говорится в отчете ISW .

При этом первый заместитель министра информации Даниил Безсонов предупреждает, что ВСУ могут нанести новый удар в неожиданном месте.

«Возможно противник нанесет удар на южном фронте не в районе Угледара, где стоят наши замотивированные подразделения с многолетним опытом сражений против укров, и где мы их ждем, после украинской демонстрации своих намерений, а в другом месте. Может быть где-то в Запорожской области, где мы не ждем, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Затея крайне рискованная для ВСУ, но они сейчас на волне и могут пойти на резкие движения», – не исключает Безсонов.

Продолжаются также бои на Херсонском направлении. Так, телеграм-канал «ПТСР TEAM Community» опубликовал рассказ российского военного с позывным «Туман», который поделился подробностями о тактике ВСУ.

«Противник регулярно пытается мелкими группами по 10 – 20 человек из посадок просочиться в стыки позиций. В ходе стрелкового боя они несут потери и отступают. На направлении теряют десятки людей убитыми и ранеными, но попыток не прекращают. Также пытаются закрепиться в посадках. Копают на виду у наших бойцов окопы и получают огневое поражение из АГС и миномётов, однако, неся потери, прячутся всего минут на 10, после чего опять вылезают и начинают копать. Все повторяется. Прекратить на долгое время их «земляные работы» помогает только 152 мм. снаряды. Очень странное поведение. Неудобство и опасность нашим бойцам на данный момент доставляет только вражеская артиллерия», – рассказывается «Туман».