ВСУ продолжают грабить и калечить мирное население Донбасса

22.02.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Халатность убывающих из зоны так называемой «ООС» украинских военнослужащих привела к тому, что в местном городе Новодружеск пострадали трое мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убытие из зоны карательной операции, прославившейся низким уровнем дисциплины, 26 артиллерийской бригады обернулось очередным происшествием, в котором пострадали мирные жители. Причиной инцидента стало элементарное нарушение требований безопасности.

Так, в ходе отправки на железнодорожную станцию Рубежное противотанкового дивизиона, командир подполковник Папка не осуществил проверку фиксации сцепок пушек МТ-12 «Рапира» к буксировочным автомобилям. В результате при движении колонны в населённом пункте Новодружеск у замыкающего автомобиля отцепилось орудие и угодило в автобусную остановку, на которой находились трое местных жителей.

Не ожидавшие опасности гражданские не успели увернуться и были придавлены пушкой. Пострадавших с переломами различной степени тяжести доставили в больницу города Лисичанск. Примечательно, что горе-артиллеристы даже не заметили потерю орудия и продолжили движение», – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военнослужащие в Донбассе продолжают мародёрствовать и грабить регион, в результате чего иногда страдают сами.

«По данным нашего источника в военной службе правопорядка, двое военнослужащих мотопехотного батальона 92 омбр решили заработать, распилив на металлом контейнер на территории не работающего предприятия.

Но задуманное мероприятие провалилось. Не имеющий опыта работы с «болгаркой» рядовой Штундер поломал режущий диск, осколок которого воткнулся ему в глаз. Сослуживец вызвал скорую, которая доставила пострадавшего в больницу населённого пункта Попасная, договориться сборщикам металла с врачами не удалось, и они сообщили о происшествии в полицию. Попытка комбата Кофцура «замять» дело не увенчалось успехом. В настоящее время по факту кражи металлолома проводится следствие, которое ведёт старший лейтенант полиции Гончаренко Е.Г.» – добавили в НМ ЛНР.