ВСУ продолжают калечить мирное население Донбасса

25.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе боевая машина ВСУ попала в ДТП с участием гражданского автомобиля, в результате чего мирный житель получил серьёзные травмы головы.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках ротации 35 обрмп на 10 огшбр при передислокации роты морской пехоты 137 батальона 35 бригады на станцию погрузки в населённом пункте Константиновка произошло ДТП с участием БМП и гражданского автомобиля ВАЗ 2101 под управлением жителя Почаева, который получил множественные ушибы и сотрясение мозга.

Морпехи даже не остановились, чтобы проверить состояние пострадавшего. Проезжавшие мимо водители доставили Почаева в городскую больницу №2 города Констанстиновка, где ему была оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что одновременно с этим украинское командование цинично снимает видеоролики о помощи мирным жителям, привлекая для съёмок военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду.

«В расположение 1 обмп 36 обрмп ВФУ прибыли представители пресс-службы штаба ОТГ Восток с целью подготовки видеосюжета об оказании военнослужащими 36 бригады гуманитарной помощи жителям населенных пунктов расположенных вблизи ЛБС на юге Донецкой области.

Туда же прибыл комбриг Гнатов, который заявил, что для съемок данного сюжета сможет выделить подчиненных военнослужащих, которые выполнят роль мирных жителей, так как местное население крайне негативно относится к военнослужащим бригады и не примет от них помощь. И более того, выскажут свое негативное отношение на камеру, что никак не вяжется с концепцией изложенной в сюжете.

Заместителем командующего ОТГ «Восток» по МПО Степаненко принято решение снимать сюжет при помощи боевиков 36 бригады, без участия мирных жителей», – добавили в НМ ДНР.