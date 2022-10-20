ВСУ продолжают кошмарить Белгородскую область обстрелами

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Новости Украины

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало сегодня под массированный обстрел ВСУ.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», – написал Гладков.

Также в Шебекинском городском округе зафиксирован прилет 3 снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Пострадавших и разрушений нет.

Все работники переведены в безопасное место и на дистант до понедельника.

Вчера ВСУ вело обстрел поселка Шебекино. Было ранено двое жителей. Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. Также была повреждена электроподстанция, в результате чего у белгородцев на несколько часов пропали освещение и вода.