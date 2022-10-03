ВСУ продолжают наступление. Зеленский приказал захватить Луганск

ВСУ продолжают развивать наступление на Донбассе после захвата Красного Лимана.

«Противник начал увеличивать активность в районе дороги Кременная – Сватово. Формирования режима могут попробовать ударить в районе Чернопоповки, чтобы блокировать линию коммуникации и обойти Кременную», – сообщает военкор Евгений Поддубный.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Его коллега Александр Коц объясняет:

«В Кременной в очередной раз объявлена ракетная опасность. До этого отрабатывало ПВО по воздушным целям. Противник продолжает обстреливать город и пригороды, но действий по продвижению не предпринимает.

Зато пытается выходить на трассу Кременная-Сватово в районе Краснопоповки, чтобы отрезать сообщение между городами, которое и сейчас по этой трассе очень рискованное.

Ощущение, что Кременную враг хочет оставить на потом, а высвободившиеся на Лимане силы планирует направить на соединение с Купянской группировкой… в Сватово. Как и раньше полагаю, что этот город будет в ближайшее время главной целью ВСУ.

Тем не менее, жители Кременной продолжают покидать свой город».