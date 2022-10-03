ВСУ продолжают наступление. Зеленский приказал захватить Луганск
ВСУ продолжают развивать наступление на Донбассе после захвата Красного Лимана.
«Противник начал увеличивать активность в районе дороги Кременная – Сватово. Формирования режима могут попробовать ударить в районе Чернопоповки, чтобы блокировать линию коммуникации и обойти Кременную», – сообщает военкор Евгений Поддубный.
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Его коллега Александр Коц объясняет:
«В Кременной в очередной раз объявлена ракетная опасность. До этого отрабатывало ПВО по воздушным целям. Противник продолжает обстреливать город и пригороды, но действий по продвижению не предпринимает.
Зато пытается выходить на трассу Кременная-Сватово в районе Краснопоповки, чтобы отрезать сообщение между городами, которое и сейчас по этой трассе очень рискованное.
Ощущение, что Кременную враг хочет оставить на потом, а высвободившиеся на Лимане силы планирует направить на соединение с Купянской группировкой… в Сватово. Как и раньше полагаю, что этот город будет в ближайшее время главной целью ВСУ.
Тем не менее, жители Кременной продолжают покидать свой город».
Представитель ЛНР Родион Мирошник публикует успокаивающие данные.
«В Кременной сейчас очень громко. После ночных обстрелов мы даём активную обратку. Войска из Лимана отвели. Котёл не допустили. Ситуация напряженная, но контролируемая и увы, привычная. На территории Кременского района укропов нет», – утверждает Мирошник.
Военкор Герман Куликовский сообщает об активности ВСУ и на других участках фронта.
«Пока все взгляды прикованы к Кременной и южному фронту, противник продолжает давить на Сватово с северо-запада. Из Купянска, Боровой, Невской».
Военкор Геннадий Дубовой предупреждает об амбициозной задаче, поставленной Киевом.
«Политическое руководство Украины поставило перед военными задачу во чтобы ни стало в ближайшее время взломать оборону российских войск, взять Кременную и развить наступление вглубь территории ЛНР. Идеально для них было бы выйти к Луганску и взять его. Как считает Зеленский, это поможет перебить весь негатив от потери четырех регионов. Так что ВСУ с потерями считаться не будут, им необходимо воспользоваться тем окном возможностей, которое возникло из-за отсутствия у российских войск резервов».
Телеведущий Андрей Медведев сравнивает соотношение сил на некоторых участках фронта с историей сражения 493 русских солдат под командованием полковника Карягина против 20-тысячной персидской армии в XIX веке.
«Ситуация на некоторых участках по соотношению сил ВС РФ и ВСУ очень, скажем так, тревожная. Я объясню, как военный историк. Намекну. Примерно как было у полковника Карякина во время боев против войска Аббас-Мирзы.
Мы в тылу выстоим, что от нас зависит, сделаем. Что нужно парням соберем. Коптеры купим. Медицину купим. Сами не уедем и не будем психовать. Но все же, очень хочется, чтобы начали принимать давно назревшие решения», – пишет Медведев.
Спасибо!
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