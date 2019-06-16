ВСУ продолжают обстрелы территории ЛНР

16.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Командир одной из бригад ВСУ, открыто игнорируя Минские соглашения, отдал приказ на применение запрещённого вооружения при обстреле территории ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование «ООС» открыто демонстрирует пренебрежение Минскими договоренностями. Так, 14 июня на Станично-Луганском направлении командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады военный преступник Зинченко отдал приказ на обстрел района памятника князю Игорю из 82-мм миномётов, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия», – рассказал Филипоненко.

Он также добавил, что всего за прошедшие сутки киевские силовики четыре раза нарушали режим прекращения огня.

«Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров бригад ВСУ», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.