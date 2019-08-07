ВСУ продолжают стягивать войска и подвозить снаряды на мариупольском направлении

07.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская сторона проводит на Мариупольском направлении в Донбассе ряд мероприятий, которые можно идентифицировать как подготовку к эскалации вооружённого конфликта.

Такое мнение высказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«За текущие сутки ВСУ, переместив подразделения резерва к линии боевого соприкосновения, приступили к пополнению запасов материальных средств и боеприпасов. Разведкой НМ ДНР отмечается подвоз 152-мм боеприпасов к самоходным артиллерийским установкам, размещенным вблизи населённого пункта Андреевка. Кроме этого, вблизи населённого пункта Кальчик сосредоточены 2 мотопехотных роты 56-й бригады, которые в настоящее время пополняют запасы ГСМ и продовольствия», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также отметил, что все подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ на штатной технике сосредоточены вблизи линии соприкосновения.

«Сосредоточенные вблизи передовых позиций подразделения ВСУ, в настоящее время занимаются инженерным оборудованием позиций и маскировкой техники. Силами 20-го батальона РЭБ осуществляется прикрытие выполняемых мероприятий от возможного наблюдения представителями СММ ОБСЕ с использованием БПЛА, путем блокирования каналов управления беспилотников. При этом, противник пытается вести активную воздушную разведку наших позиций», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что подразделения ПВО НМ ДНР справляются со своими обязанностями в полной мере. Ни один украинский беспилотник не смог пролететь над территорией Республики, а два БПЛА, которые наиболее приблизились к позициям военных ДНР, были сбиты.

Безсонов не исключил, что, воспользовавшись отсутствием камер наблюдения СММ ОБСЕ на линии соприкосновения на Мариупольском направлении, украинские силовики проведут очередную провокацию, которая послужит поводом для развязывания активных боевых действий.

«Предыдущей такой провокацией стала гибель 4-х военных 36-й бригады, когда погибшие в результате личной неосторожности, были представлены как жертвы обстрела со стороны НМ ДНР», – добавил он.

Он также призвал мировую общественность немедленно вмешаться в происходящее и добиться от Украины прекращения эскалации конфликта на земле Донбасса.

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