03.09.2018, Зайцево, Анастасия Самойлова
 
Война, Донбасс, Украина
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ВСУ продолжают уничтожать посёлок на окраине Горловки



Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки.

Об этом сегодня сообщила глава администрации населенного пункта Ирина Дикун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская армия обстреляла Зайцево из зажигательных боеприпасов. МЧС ДНР подъехать не смогли. Сгорело пять домов и две хозпостройки по улице Есенина», – отметила Дикун, добавив, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет.

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