03.09.2018, Зайцево, Анастасия Самойлова
ВСУ продолжают уничтожать посёлок на окраине Горловки
Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки.
Об этом сегодня сообщила глава администрации населенного пункта Ирина Дикун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинская армия обстреляла Зайцево из зажигательных боеприпасов. МЧС ДНР подъехать не смогли. Сгорело пять домов и две хозпостройки по улице Есенина», – отметила Дикун, добавив, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет.
Метки: Зайцево, Ирина Дикун, обстрелы
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20:44 3 сентябряУкраина хочет дотянуть ситуацию с Донбассом до точки невозврата
17:25 3 сентябряЛДНР создавал русский народ – от Донбасса до Владивостока
15:38 3 сентябряВся Россия будет следить за экспериментом по возвращению пятилетки
15:29 3 сентябряЭто вам не аграрная сверхдержава: Россия и Белоруссия борются за финансы Китая
15:15 3 сентябряВ Европе США проигрывают России – киевский эксперт
14:47 3 сентябряЖириновский связал убийство Захарченко с Сирией
14:00 3 сентября«Передел сфер влияния в Севастополе происходит по самому жесткому сценарию»
13:39 3 сентябряВ Белоруссии объяснили, почему не признают Крым российским
13:04 3 сентябряСША отчаялись привести к власти «русского Порошенко»
12:46 3 сентябряВ Москве прогнозируют убийства украинских чиновников высшего ранга
12:23 3 сентябряНа украинском ТВ призвали «стимулировать восстание на Кавказе»
8:52 3 сентябряРоссийские добровольцы ждут сигнала на выдвижение в Донбасс
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13:49 2 сентябряЗюганов призвал Россию решительно ответить на убийство Захарченко
13:02 2 сентябряДепутат Госдумы: Пора признать референдум в Донбассе
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