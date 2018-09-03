ВСУ продолжают уничтожать посёлок на окраине Горловки

03.09.2018, Зайцево, Анастасия Самойлова

Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки.

Об этом сегодня сообщила глава администрации населенного пункта Ирина Дикун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская армия обстреляла Зайцево из зажигательных боеприпасов. МЧС ДНР подъехать не смогли. Сгорело пять домов и две хозпостройки по улице Есенина», – отметила Дикун, добавив, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет.