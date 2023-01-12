ВСУ продолжают виртуально удерживать потерянный Соледар

Игорь Шкапа.  
12.01.2023 14:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинская сторона продолжает настаивать, что ВСУ якобы не дают русским возможности взять Соледар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители силовых структур Украины.


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«Жестокие и тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно сражаются. Подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых оккупантов», – утверждает заммнистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, «враг, пытается безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар».

А вот спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый не столь категоричен.

«Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение – думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни», – отметил Череватый.

В свою очередь телеграм-канал «Readovka», отслеживающий ситуацию на фронте, указывает, что сопротивление ВСУ в Соледаре полностью локализовано, в «перешедшем под полный контроль России» городе сейчас ведется зачистка городских укрытий — в шахтах и других подземных коммуникациях.

Отмечается, что сохраняется оплот боевиков ВСУ на окраине в районе Рудника №7 и продолжаются бои за ж/д станцию Соль.

«По некоторым данным, Киев собирается направить в Соледар различные ТРО из Одессы для реванша, однако очевидно, что брать более крупные силы украинцам негде, а имеющихся будет явно недостаточно.

В текущей ситуации командованию ВСУ следует признать очевидное — город для них потерян. Вернуть Соледар под контроль украинских военных, то есть провести полноценный штурм, не смогла бы сейчас и более серьезная группировка, а ТРО — и подавно», – резюмирует «Readovka».

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