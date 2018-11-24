ВСУ продолжают занимать поселки в серой зоне

24.11.2018, Донецк

Украинские военные заняли посёлок Рассадки на Светлодарской дуге.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исполняя решение командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и при взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки на Светлодарской дуге», – сообщают в ООС.

В группе отмечают, что украинские спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Кроме этого, ВСУшники сообщают, что ранее уже занимали этот населённый пункт, однако не смогли оборудовать там позиции из-за «сложности обеспечения и близости позиций врага».

Донецкий журналист Сергей Макаренко у себя в телеграмм-канале провёл собственное расследование, указав на невыгодное расположение населённого пункта для ВСУ.

«Командование ДНР пока не комментирует, но мы глянули на захваченный посёлок со спутника. Кажется, этот посёлок состоит из одной улицы, на которой стоит один дом. Остальные три разбиты в щепки. Более того, посёлок находится в балке. То есть в овраге. То есть в яме. Короче, не выгодно там воевать. На*** им этот посёлок и кого они там собрались «освобождать» непонятно. Аа, скоро выборы, PR, точно», – иронизирует журналист.