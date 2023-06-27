«ВСУ профукали возможность зайти в Россию, используя мятеж «Вагнера» – Соскин

У украинского командования были все шансы пойти в наступление след в след за двинувшимся на Ростов отделениями ЧВК «Вагнер», воспользовавшись тем, что к началу мятежа западные кураторы ещё не владели информацией.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил поддерживающий националистов украинский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Пригожин пошёл в атаку – это была ночь субботы, час ночи, когда они ушли с Луганской области и пошли колоннами на Ростов, на Воронеж, на Елец, на Липецк и так далее, даже в Нижегородскую область заходили. Это была прекрасно продуманная стратегическая операция. Если бы вожди Украины не жевали зелёные сопли, уже им должны были доложить, что ЧВК «Вагнер» покинул Луганскую область и перешёл в Ростов и на Воронеж. То есть где-то в три ночи уже должны были доложить Зеленскому, Буданову, что весь ЧВК ушёл с Украины. Естественно, надо было быстренько давать команду этим штурмовым бригадам, которые стоят в запасе, двигаться на Валуйки, двигаться на Курскую АЭС и двигаться в Беларусь», – сказал Соскин.

По его словам, в таком случае западные кураторы не смогли бы помешать наступлению ВСУ на Россию в границах до февраля 2023 года.

«Америка ещё нифига не знала, там разница в часах, Байден, видимо, с потусторонними силами общался в это время, все остальные тоже. Сунак, видно, куда-то ходил змей заговаривать, всё было хорошо. Макрон, видно, ещё там из-под юбки не вылез. То есть – всё было классно, и можно было идти вслед за ЧВК, след в след, то есть ЧВК прокладывало дорогу нашим бригадам. Что они сделали, эти актёры больших и малых театров? Они это дело всё профукали. Так же, как они шашлыки жарили, так же, как они делали всё остальное», – негодовал он.

«Таким образом, было потеряно окно возможностей. Когда Запад начал вякать, что ничего не делать? Когда уже фактически был захвачен Ростов, Воронеж и всё остальное. К этому времени за ночь можно было всё порешать. Так делаются военные кампании. Ну, рождённый ползать летать не может», – сокрушался политолог.