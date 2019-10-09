ВСУ проигнорировали белую ракету – сигнал к отводу войск

09.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Украинская сторона не приступила к возобновлению предусмотренного Минскими соглашениями разведения сил и средств на участке фронте в районе поселка Золотое.

Об этом сообщил руководитель Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно ранее обговоренной процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств, но до настоящего времени со стороны вооруженных формирований Украины ответного сигнала о готовности к выполнению Рамочного решения о разведении сил и средств так и не последовало», – заявил представитель ЛНР.

«По информации представителей СММ ОБСЕ, находящихся рядом с нами, от украинской стороны в соответствии с согласованным на Минских переговорах планом-графиком выполнения мероприятий исходной информации и уведомления о готовности к устранению нарушений Рамочного решения на участке № 2 «Золотое» не предоставлено», – отметил Филипоненко.

Представитель ЛНР в СЦКК также добавил, что наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили тот факт, что ВСУ не производили запуск белой ракеты, которая должна была свидетельствовать о готовности начать разведение сил.

При этом в Минобороны Украины поспешили оправдаться, попытавшись возложить вину на армию ЛНР.

«С10:25 зафиксированы разрывы 3-х вражеских мин калибра 82-мм в районе населенного пункта Золотое», – говорился в заявлении пресс-службы ведомства.

«Минобороны Украины может заявлять что угодно, факт готовности ЛДНР к разведению сил был зафиксирован ОБСЕ. Поэтому вся вина за срыв лежит на украинской стороне», – прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Александр Коц.