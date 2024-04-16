«ВСУ проигрывают» – людоед Сырский впал в депрессию

Сергей Вредников.  
16.04.2024 20:22
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Новый главком ВСУ Андрей Сырский в последние недели очень часто выходит в эфир с жалобами на недостаток людей и оружия, что говорит о тяжелейшей ситуации в ВСУ.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый главком ВСУ Андрей Сырский в последние недели очень часто выходит в эфир с...

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«Сырский никогда особо публичным не был, много не появлялся. А тут, на прошлой неделе, прям зачастил. Видно, что он регулярно выходит на связь, спикерит.

Причём, выходит с обзорами обстановки, и пытается под видом некой объективности – жаловаться. А по факту – ноет о том, как всё плохо, снаряды кончаются, «мы проигрываем, отходим», и так далее. Причём, похоже, это не политическая история», – сказал Хайруллин.

«Людоеду Сырскому есть от чего впадать в депрессию, жаловаться. Он понимает, чувствует, он видит со своего насеста немало», – добавил военкор.

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