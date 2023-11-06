ВСУ пропускают неожиданный удар. ВС РФ перехватывают инициативу

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Российские подразделения продолжают операцию по окружению Авдеевки. Украинская сторона признает тяжелую ситуацию для ВСУ на этом направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

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Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком утверждает, что ВСУ имел определенные успехи под Авдеевкой

«К северу от Авдеевки ВСУ контратаковали под Красногоровкой и вынудили российские войска отступить от части железнодорожного полотна. На южном фланге подразделения ВС РФ продолжают наступать по трассе Т-05-05, пытаясь выйти на улицу Грушевского. Другая группировка войск пытается уничтожить противника в Дворце культуры в микрорайоне «Химик», – отмечается в итоговой сводке «Рыбаря» за вчерашний день.

А вот связанный с ВСУ паблик Deep State, занимающийся составлением военных карт, в своей сводке сообщает не очень радостные для украинской стороны новости.

«Бахмутское направление — враг продолжает давление на Клещеевку, но неожиданным и довольно неприятным является удар по Силам обороны в районе Берховки», – говорится в публикации.

Отмечается, что противник ВСУ «к сожалению, имеет определенные успехи.

Кроме того, указывается, что в ночь с субботы на воскресенье ВС РФ «значительным числом перешли железную дорогу, часть личного состава, пережившая обстрелы, пытается закрепиться в лесополосе западнее железнодорожного полотна».

«В ближайшее время ситуация в данном районе прояснится, но, учитывая давление, переход железной дороги был лишь вопросом времени. В районе Водяного-Опытного ситуация намного тяжелее, чем у Степного, враг не останавливается, проводя ежедневные штурмы, периодически дающие результат. Сейчас цель противника – подойти максимально близко к Северному и Тоненькому, чтобы начать штурмовые действия за сами села уже с поддержкой резервов», – описывает ситуацию украинский тг-канал.

Подводя итог, его авторы признают, что «враг продолжает перехватывать инициативу на многих участках».

«Они к этому готовились всю весну-лето, соответственно задача Сил обороны – сдержать натиск врага, планировавшего стратегическую долговременную наступательную операцию на практически всем участке фронта», – резюмирует Deep State.