ВСУ пропускают неожиданный удар. ВС РФ перехватывают инициативу

Олег Кравцов.  
06.11.2023 10:14
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российские подразделения продолжают операцию по окружению Авдеевки. Украинская сторона признает тяжелую ситуацию для ВСУ на этом направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

Российские подразделения продолжают операцию по окружению Авдеевки. Украинская сторона признает тяжелую ситуацию для ВСУ...

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Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком утверждает, что ВСУ имел определенные успехи под Авдеевкой

«К северу от Авдеевки ВСУ контратаковали под Красногоровкой и вынудили российские войска отступить от части железнодорожного полотна.  На южном фланге подразделения ВС РФ продолжают наступать по трассе Т-05-05, пытаясь выйти на улицу Грушевского.  Другая группировка войск пытается уничтожить противника в Дворце культуры в микрорайоне «Химик», – отмечается в итоговой сводке «Рыбаря» за вчерашний день.

А вот связанный с ВСУ паблик Deep State, занимающийся составлением военных карт, в своей сводке сообщает не очень радостные для украинской стороны новости.

«Бахмутское направление — враг продолжает давление на Клещеевку, но неожиданным и довольно неприятным является удар по Силам обороны в районе Берховки», – говорится в публикации.

Отмечается, что противник ВСУ «к сожалению, имеет определенные успехи.

Кроме того, указывается, что в ночь с субботы на воскресенье ВС РФ «значительным числом перешли железную дорогу, часть личного состава, пережившая обстрелы, пытается закрепиться в лесополосе западнее железнодорожного полотна».

«В ближайшее время ситуация в данном районе прояснится, но, учитывая давление, переход железной дороги был лишь вопросом времени.

В районе Водяного-Опытного ситуация намного тяжелее, чем у Степного, враг не останавливается, проводя ежедневные штурмы, периодически дающие результат. Сейчас цель противника – подойти максимально близко к Северному и Тоненькому, чтобы начать штурмовые действия за сами села уже с поддержкой резервов», – описывает ситуацию украинский тг-канал.

Подводя итог, его авторы признают, что «враг продолжает перехватывать инициативу на многих участках».

«Они к этому готовились всю весну-лето, соответственно задача Сил обороны – сдержать натиск врага, планировавшего стратегическую долговременную наступательную операцию на практически всем участке фронта», – резюмирует Deep State.

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