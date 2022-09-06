ВСУ прорвались к Балаклее. Халатность или ловушка?

Новости Украины

Не успели утихнуть победные реляции российских тыловых аналитиков по поводу разгрома укронаступа на Юге, едва разнообразные эксперты отчитались обществу, что у Киева больше нет сил, как части ВСУ после стремительного броска прорвались к Балаклее.

О ситуации рассуждает Алексей Топоров – журналист «ПолитНавигатора», добровольцем участвовавший в СВО и недавно получивший ранение как раз недалеко от мест, куда прорывается украинская армия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

…Враг ударил одновременно с двух направлений: один удар был тактический и пришелся по Слобожанщине, второй скорее психологический – я имею в виду теракт в Бердянске, в ходе которого серьезные ранения получил комендант города, и прозвучал он в духе: «не расслабляйтесь, мы повсюду вас достанем, мирной жизни вам не будет». Если вспомнить о том, сколько представителей администраций освобожденных территорий мы потеряли, собственно, с начала освобождения, становится немного не по себе. И это при том, что никакого симметричного ответа с нашей стороны не прозвучало (хотя обещали бить именно по центрам принятия решений), и ни один, например, Аваков, в украинском тылу не пострадал. Я уже не говорю о необходимости тщательно охранять наших людей, которые в сложившейся экстремальной ситуации на самом деле на вес золота.

А вот в ответ на контрнаступ к Балаклее русская армия таки ответила, прицельно, уничтожив штаб оперативного командования ВСУ в Чугуеве. И это уже хорошо. Но мало. И поздно. Потому как враг уже прорвался к городу Балаклея и сейчас обкладывает населенный пункт из РСЗО, артиллерии и танков. Есть информация, что в агрессии были задействованы и вертолеты, для ряда экипажей сегодняшний вылет оказался последним. По уму штаб в Чугуеве нужно было уничтожать не во время, а до вражеской атаки, но мы, как всегда, чего-то ждали. Неужели очередных потерь среди своих бойцов и мирных жителей?

Кстати, о том, что телодвижения ВСУ на юге – это лишь отвлекающий маневр, а основной удар придется по Слобожанщине, на Изюмском направлении, говорили чуть ли не месяц назад, в том числи и известные военкоры, такие как Владлен Татарский и Александ Коц. И можно было бы хоть подготовиться к подобному развитию событий. Накануне в дружественных социальных сетях харьковчан подробнейшим образом сообщалось, как ВСУ подтягивают резервы – где и, предположительно, куда.

Но, насколько мне известно, Балклею в основном обороняли мобилизованные бойцы из ЛДНР, российские добровольцы и ЧВК-шники, и совсем немного федералов – артиллерия и танки. Потому-то первая атака врага достигла своих целей на начальном этапе, и лишь спустя какое-то время, опомнившись, запустив укронацистов в город, русские солдаты отряхнулись, собрались, и вломили ему ответную. После чего бои приобрели позиционный характер.

Насколько опасно наступление ВСУ на Балаклею? Опасно. Тем, что если врагу будет сопутствовать успех, то он возьмет в окружение союзные русские войска под Изюмом и сможет ударить по ЛНР, где еще 3 августа отпраздновали окончательное освобождение своей территории. Насколько такой вариант вероятен?

Я сам 18 августа прибыл с этого направления и могу свидетельствовать, что количество российских войск там было сокращено в разы – целые армии оттуда перебросили на Юг. В разы сократилась и поддержка артиллерии. Куда-то исчезли доблестные вертолеты «Черная акула». Зато появились украинские винтокрылы, которые начали бить по нашим позициям – по позициям добровольческого батальона Б.А.Р.С.-13 «Русский Легион» и других добровольческих подразделений и отрядов ЧВК, на плечи которых, в своей массе, и легла задача по удерживанию ранее занятых позиций. И, эвакуируясь со Слобожанщины с ранением вместе с другими раненными, я, в разговоре с ними, составил мнение, что подобная ситуация наблюдается, в целом, по всему нашему Изюмскому направлению.

Сейчас сообщается, что к Балаклее подтягиваются русские резервы, и по позициям украинцев начала работать авиация. Охотно верю. Ибо, пролетая на том же санитарном вертолете над слобожанскими полями и лесами, я кое-что увидел. Конкретно, скопление техники. Не скажу, что увиденное сильно меня впечатлило, но, возможно, я не видел и десятой доли «припрятанного», опять же обзорной экскурсии мне никто не устраивал. Так, что «припрятанного» могло было быть больше в разы.

Если это так, то для чего нужно было запускать врага в город? Лично для себя я вижу два ответа на этот вопрос. То было либо банальное разгильдяйство, которое у нас зачастую маскируется многозначительным словосочетанием «хитрый план», аналогичный тому, что мы уже наблюдали ранее в Киевской, Сумской и Черниовской областях, а потом на острове Змеиный. Либо же перед ВСУ намеренно сверкали оголенными тылами, пытаясь заманить в новый карман, а то и котел. Стоило ради этого лишаться мостов, окраин Балаклеи и собственных бойцов – вопрос риторический. Возможно, да. Хотя у меня почему-то есть подозрение, что в XXI веке можно уже начать воевать иначе, и не выманивать противника на живца, если живцом выступают свои.

Лично я прогнозирую, что добиться серьезных успехов на Изюмском направлении ВСУ не удастся. Как, впрочем, и везде. И Победа обязательно будет за нами. Вопрос когда, и какой ценой.

Пока же можно сделать только один вывод. Не очень радующий: инициатива в затянувшейся партии перешла к укронацистам, последнее время именно они решают, где атаковать и когда, они же и атакуют. Мы же пока, в основном, обороняемся. А если и продвигаемся, то с большим трудом – Марьинка, Пески, Артемовск уже которую неделю остаются желанными целями.

Все вышесказанное приводит к еще одному заключению: для активных наступательных действий русским войскам банально не хватает ресурсов. Людских. И перемолоть почти миллионную украинскую вооруженную банду одним решительным блицкригом не получится, что понятно давно. Поэтому, хочется этому кому-то или нет, а России нужна мобилизация. Во избежание бунтов агрессивных мещан, готовых пятыми точками диваны рвать ради сохранения зоны комфорта, только частичная. Но нужна. Иначе глобальную задачу хотя бы по освобождению русских земель Новороссии нам просто не осилить.