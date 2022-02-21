ВСУ прорвались к границе на юге ДНР. Идет бой

21.02.2022  13:45 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Украинская ДРГ прорвалась к российской границе, защитники Донбасса ведут бой.

Информацию в своем блоге опубликовал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская ДРГ прорвалась к российской границе, защитники Донбасса ведут бой. Информацию в своем блоге...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идёт бой у границы с Российской Федерацией. В результате миномётно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения», – сообщил Пушилин.

Речь идёт о н.п. Кузнецы, уточняет телеграм-канал военкора Семёна Пегова.

«В настоящее время там горит БТР. Идёт операция по ликвидации ДРГ. … Зафиксирован фактический прорыв нашей линии обороны под Новоазовском», – говорится в сообщении.

В свою очередь военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале называет ситуацию более чем тревожной.

«Поселение это – в паре километров от границы с Россией, расположено оно северо-восточнее Новоазовска. Таким образом, ДРГ противника, пройдя линию боевого соприкосновения, обошла опорные пункты НМ ДНР вышла в тактический тыл на самую границу с РФ. Этот факт свидетельствует о начале Киевом активных боевых действий без «анонса» наступления – действуют группы ССО, ГУР, армейской разведки», – написал Котенок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть