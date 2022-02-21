ВСУ прорвались к границе на юге ДНР. Идет бой

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Новости Украины

Украинская ДРГ прорвалась к российской границе, защитники Донбасса ведут бой.

Информацию в своем блоге опубликовал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идёт бой у границы с Российской Федерацией. В результате миномётно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения», – сообщил Пушилин.

Речь идёт о н.п. Кузнецы, уточняет телеграм-канал военкора Семёна Пегова.

«В настоящее время там горит БТР. Идёт операция по ликвидации ДРГ. … Зафиксирован фактический прорыв нашей линии обороны под Новоазовском», – говорится в сообщении.

В свою очередь военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале называет ситуацию более чем тревожной.

«Поселение это – в паре километров от границы с Россией, расположено оно северо-восточнее Новоазовска. Таким образом, ДРГ противника, пройдя линию боевого соприкосновения, обошла опорные пункты НМ ДНР вышла в тактический тыл на самую границу с РФ. Этот факт свидетельствует о начале Киевом активных боевых действий без «анонса» наступления – действуют группы ССО, ГУР, армейской разведки», – написал Котенок.