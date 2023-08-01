ВСУ прошли половину пути до первой линии обороны ВС РФ – Хайруллин
За два месяца наступления ВСУ ценой огромных потерь сумели преодолеть только половину пути до первой линии обороны российской армии.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Важно понимать, насколько всё плохо у ВСУ. Это достаточно бессмысленная операция. Их наступление началось под Орехово, когда было сожжено очень много техники.
Получается, от Новодониловки до Работино за два месяца, с чудовищными боями, они прошли семь километров. Потеряв только на этом направлении около десяти тысяч человек.
А стратегическую задачу, которую они решают, – это выйти на Токмак. От Работино до Токмака 24 километра. А в целом они декларируют на этом направлении выход на Мелитополь, это 76 километров, либо на Бердянск, это 98 километров», – сказал Хайруллин.
Военкор подчеркнул, что до первой линии обороны ВС РФ подразделениям ВСУ идти ещё примерно столько же.
«Вы подумайте, за два месяца они прошли всего семь километров, потеряли десять тысяч человек. Чтобы дойти до Токмака, им нужно положить ещё тридцать тысяч человек, а то и больше. Потому что там ещё первая оборонительная «линия Суровикина», хотя, на самом деле, построена под руководством Романчука.
То есть, украинцы шли семь километров два месяца, а идти только до первой линии обороны им ещё столько же», – подытожил он.
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