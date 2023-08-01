ВСУ прошли половину пути до первой линии обороны ВС РФ – Хайруллин

За два месяца наступления ВСУ ценой огромных потерь сумели преодолеть только половину пути до первой линии обороны российской армии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно понимать, насколько всё плохо у ВСУ. Это достаточно бессмысленная операция. Их наступление началось под Орехово, когда было сожжено очень много техники.

Получается, от Новодониловки до Работино за два месяца, с чудовищными боями, они прошли семь километров. Потеряв только на этом направлении около десяти тысяч человек.

А стратегическую задачу, которую они решают, – это выйти на Токмак. От Работино до Токмака 24 километра. А в целом они декларируют на этом направлении выход на Мелитополь, это 76 километров, либо на Бердянск, это 98 километров», – сказал Хайруллин.