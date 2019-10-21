ВСУ провели испытания турецких беспилотников

21.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Воздушные силы Вооруженных сил Украины проводят завершающие испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, после чего они станут на вооружение, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

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“Сегодня, 21 октября, беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 проходит финальные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинов”, – сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Военнослужащие Воздушных сил ВСУ в кооперации с турецкими инструкторами проверяют техническую способность аппаратов на земле и в воздухе. Целями испытаний является анализ систем комплекса беспилотника, подвесы камер, аппаратное вооружение, тренажер, дистанционное управление и т.д.

По результатам проверки военные планируют составить соответствующую документацию, а после этого турецкие беспилотники Bayraktar TB2 могут полноценно стать на вооружение Воздушных сил Украины.

“Их будут эксплуатировать военнослужащие, которые несколько недель назад успешно завершили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом”, – говорится в сообщении.

Ранее в ВСУ сообщали, что испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно.