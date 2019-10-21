ВСУ провели испытания турецких беспилотников
Воздушные силы Вооруженных сил Украины проводят завершающие испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, после чего они станут на вооружение, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.
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“Сегодня, 21 октября, беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 проходит финальные приемо-сдаточные испытания на аэродроме Староконстантинов”, – сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
Военнослужащие Воздушных сил ВСУ в кооперации с турецкими инструкторами проверяют техническую способность аппаратов на земле и в воздухе. Целями испытаний является анализ систем комплекса беспилотника, подвесы камер, аппаратное вооружение, тренажер, дистанционное управление и т.д.
По результатам проверки военные планируют составить соответствующую документацию, а после этого турецкие беспилотники Bayraktar TB2 могут полноценно стать на вооружение Воздушных сил Украины.
“Их будут эксплуатировать военнослужащие, которые несколько недель назад успешно завершили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом”, – говорится в сообщении.
Ранее в ВСУ сообщали, что испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно.
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