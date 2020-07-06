ВСУ провоцировали ответный огонь, чтобы списать последствия пьяной драки на «боевые» потери

06.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

ВСУшники на Донбассе отпраздновали день образования Военно-морского флота Украины массовой пьяной дракой с применением огнестрельного оружия.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От нашего источника в 35 бригаде, нам достоверно известно, что обстрел населенного пункта республики был осуществлен с целью сокрытия от вышестоящего командования небоевых потерь в подразделении.

Так, вчера в 503 батальоне морской пехоты проходили праздничные мероприятия по случаю дня образования Военно-морского флота Украины. Около часа ночи между военнослужащими морской пехоты и прикомандированными к бригаде моряками на фоне соперничества родов войск произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия», – сообщил Астрахань.

По его словам, в результате пьяной бойни двое боевиков получили огнестрельные ранения, один из которых от полученных ранений скончался в санчасти бригады, при этом более десяти военнослужащих были травмированы.

«Для сокрытия массовой драки, а также с целью обоснования гибели и ранений военнослужащих – командиром батальона майором Сухаревским принято решение на ведение огня по жилым районам города Горловка.

По имеющимся данным, командующий ООС, не доверяя работе ВСП, поручил управлению СБУ по Донецкой области провести собственное расследование произошедшего инцидента.

В настоящее время в штабе 35 бригады работают сотрудники СБУ, рассматривается вопрос о задержании командира 503 батальона», – добавил представитель ведомства.