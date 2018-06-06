06.06.2018, Луганск, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Украина

ВСУ прячут от наблюдателей ОБСЕ технику на линии соприкосновения в Донбассе


Вблизи линии соприкосновения в районе Попасной, ВСУ проводят мероприятия по маскировке позиций для сокрытия от наблюдателей СММ ОБСЕ техники и вооружений.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование 80-й бригады ВСУ отдало приказ на проведение дополнительных мероприятий по оперативной маскировке позиций для скрытия от наблюдателей СММ ОБСЕ вооружения и военной техники запрещенной Минскими соглашениями.

По данным нашей разведки в районе населенного пункта Попасная, на удалении трех километров от линии боевого соприкосновения, зафиксированы огневые позиции трех 120-мм минометов. Также вблизи кладбища в районе населенного пункта Новоалександровка размещена минометная батарея и три единицы БМП-1 из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», – рассказал подполковник.

С целью недопущения вскрытия фактов нарушения Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения командование бригады проводит мероприятия по отслеживанию деятельности беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

 

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