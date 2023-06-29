ВСУ пытаются истощить российские силы на Запорожском направлении

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Украинцам не следует ожидать, что наступление ВСУ принесет быстрые результаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил украинский военный эксперт Петр Черник.

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«На южном направлении есть частичные успехи по освобождению территорий. В пределах 200 квадратных километров освободили. Мы все имеем завышенные ожидания и хотим, чтобы все сложилось так, как с Харьковщиной. Эта операция была внезапной, решительной, ее никто не видел. Это был штурм и напор. Но противник делает выводы и учится. Он построил огромные линии укреплений, все это заминировано. Они до сих пор имеют преимущество в авиации. И мы не можем бросать в бой так много личного состава, как делает Россия», – сказал Черник.

Он рассказал, в чем состоит замысел украинского командования.

«Наш стратегический замысел состоит в том, что, входя в огневой контакт с противником в пределах трех-четырех километров – потому что именно так работают наши танки, тот же Bradley, его пушка М-242 – заставляем их двигаться. Разведка оценивает изменения их положений, особенно артиллерии. Понимаем, как начинает работать их логистика, и по Херсонской методике наносим удар в глубь их боевых порядков. И постепенно уничтожаем сначала боекомплекты, потом – горюче-смазочные материалы, далее – даже обеспечение относительно питания и питьевой воды. И так их постепенно истощаем. Херсонская операция длилась более трех месяцев – тяжелой и сосредоточенной работы. Так же будет и сейчас. Самые серьезные операции пройдут в цикле сухой погоды – то есть отныне до глубокой осени», – считает эксперт.

Он убежден, что ВСУ не будут форсировать Днепр.

«Вся тяжелая техника – удобная артиллерийская цель. Как все происходит на суше условно ниже Запорожья – так и будет дальше. Единственное – надо набраться терепения, поскольку все не закончится завтра», – резюмировал Черник.