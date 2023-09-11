ВСУ пытаются наступать в сторону Донецка и зашли в Опытное
ВСУ активизировались на Донецком, где сумели потеснить российские подразделения.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военкор Юрий Котенок.
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«Вот уже неделю враг активизировался на Донецком направлении. Осуществляются локально тактические действия в районе Авдеевки. Противник на данном участке начал проявлять инициативу. Маленькими группами с ограниченными силами сделал первый удар на севере Опытного, откинув нас на несколько сот метров назад и превратив территорию в серую зону, не закрепляясь на участке.
При этом о тактическом успехе и закреплении ВСУ на севере Опытного ресурсы противника сообщали еще на днях», – написал Котенок в своем тг-канале.
По его словам, проблемы на этом участке те же, что и год назад.
«Нехватка людей, отсутствие грамотного командования и штурмовщина дали плоды, на что наложились фактические проблемы с КББ — контрбатарейной борьбой. Хаотичные артудары по противнику и выдвижение резервов на штурм результатов не принесли. Между тем, противник сделал повторный удар, используя всё ту же тактику малых групп, и продвинулся вперед, потеснив нас. Изменения на карте есть, бои перешли в Опытное.
Ряд источников сообщают о его потере. Информацию проверяю. При плохом раскладе утрачены результаты многомесячных усилий по «выковыриванию» противника на ключевом участке, непосредственно примыкающем к Донецку. Приходится все начинать сначала», – резюмировал военкор.
Ранее назначенный киевским режимом глава оккупационной Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил:
«В районе Опросного имеем успех и он, на мой взгляд, довольно существенный… Пока враг был сконцентрирован на операции на севере от Авдеевки, ребята провели молниеносную операцию и часть Опросного заняли и закрепи. Ведутся бои в населённом пункте».
При этом окончательное занятие Опытного украинские источники не подтверждают.
«Возле Опытного изменения носят тактический характер, не стоит обольщаться, что через месяц бои будут в центре Донецка», – писал два дня назад связанный с ВСУ военно-аналитический паблик DeepState, занимающийся составлением карт, фиксирующих изменения на фронте.
При этом в сегодняшней сводке этого тг-канала сообщается, что на Авдеевском направлении без изменений.
На упорные бои и медленное продвижение указывает и сегодняшняя сводка Генштаба ВСУ.
«На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны взяли инициативу, сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывать нашу землю», – отчитались в украинском Генштабе..
А по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, «ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки и имеют частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области».
По ее словам, сейчас ВСУ закрепляются на занятых позициях.
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