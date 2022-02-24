ВСУ пытаются не допустить высадки российских миротворцев под Киевом

24.02.2022  14:50 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Киев, Россия, Украина
Новости Украины

Россия пытается высадить десант с вертолетов в Киевской области на военный аэродром Гостомель, ВСУ оказывают сопротивление. В Сети появились снимки сбитого российского вертолета. Военный преступник Антон Геращенко, основатель сайта «Миротворец», уверяет, что ВСУ удалось захватит в плен российского военнослужащего.

«На бреющем полете над Ирпенем, Бучей, Гостомелем, Ворзелем летают боевые самолеты, скорее всего, российские. Постоянно со стороны Гостомеля, где находится аэродром транспортный,  доносятся взрывы. Что именно происходит, точно никто не знает. В чатах и на форумах местных паника. Все просто офигевшие», – рассказал «ПолитНавигатору» один из местных жителей.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Российские истребители над Киевом означают простой факт, что узел ПВО столицы Украины полностью недееспособен после ракетной обработки», – поясняет военный обозреватель Борис Рожин.

Экс-депутат Одесского горсовета военкор Игорь Димитриев сообщил, что приближается к Киеву вместе с другим отрядом миротворческих сил.

«До Киева час езды. Небольшая заминка в пути возникла, потому что противник подрывает мосты, но уже выдвинулись инженерные части и обеспечивают переправы.  Родным и близким – прошу не волноваться за меня и беречь себя. Тем, кто в Киеве, – учтите, что скоро город будет отрезан», – сообщает Димитриев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть