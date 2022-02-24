ВСУ пытаются не допустить высадки российских миротворцев под Киевом

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Новости Украины

Россия пытается высадить десант с вертолетов в Киевской области на военный аэродром Гостомель, ВСУ оказывают сопротивление. В Сети появились снимки сбитого российского вертолета. Военный преступник Антон Геращенко, основатель сайта «Миротворец», уверяет, что ВСУ удалось захватит в плен российского военнослужащего.

«На бреющем полете над Ирпенем, Бучей, Гостомелем, Ворзелем летают боевые самолеты, скорее всего, российские. Постоянно со стороны Гостомеля, где находится аэродром транспортный, доносятся взрывы. Что именно происходит, точно никто не знает. В чатах и на форумах местных паника. Все просто офигевшие», – рассказал «ПолитНавигатору» один из местных жителей.

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«Российские истребители над Киевом означают простой факт, что узел ПВО столицы Украины полностью недееспособен после ракетной обработки», – поясняет военный обозреватель Борис Рожин.

Экс-депутат Одесского горсовета военкор Игорь Димитриев сообщил, что приближается к Киеву вместе с другим отрядом миротворческих сил.

«До Киева час езды. Небольшая заминка в пути возникла, потому что противник подрывает мосты, но уже выдвинулись инженерные части и обеспечивают переправы. Родным и близким – прошу не волноваться за меня и беречь себя. Тем, кто в Киеве, – учтите, что скоро город будет отрезан», – сообщает Димитриев.