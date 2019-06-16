ВСУ пытаются оставить Донбасс без воды

16.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия целенаправленно обстреливает объекты инфраструктуры, снабжающие водой населённые пункты Донбасса по обе стороны линии разграничения.

Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В результате миномётного огня 53-й бригады по району населённого пункта Горловка, который был осуществлён по приказу военного преступника Полякова, повреждены очистные сооружения городского водоканала. Также комбриг 93-й бригады Брыжинский, периодически и с маниакальной настойчивостью направляющий миномётный огонь своей бригады на Васильевскую насосную станцию первого подъёма, сегодня утром подверг артиллерийскому обстрелу водовод в населённом пункте Спартак», – сообщил Басурин в субботу.