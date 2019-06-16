16.06.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс
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ВСУ пытаются оставить Донбасс без воды

Украинская армия целенаправленно обстреливает объекты инфраструктуры, снабжающие водой населённые пункты Донбасса по обе стороны линии разграничения.

Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора”.

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«В результате миномётного огня 53-й бригады по району населённого пункта Горловка, который был осуществлён по приказу военного преступника Полякова, повреждены очистные сооружения городского водоканала. Также комбриг 93-й бригады Брыжинский, периодически и с маниакальной настойчивостью направляющий миномётный огонь своей бригады на Васильевскую насосную станцию первого подъёма, сегодня утром подверг артиллерийскому обстрелу водовод в населённом пункте Спартак», – сообщил Басурин в субботу.

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