08.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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ВСУ пытаются оставить Донбасс без воды

Постоянными обстрелами территории Донецкой фильтровальной станции и провокациями против её персонала, ВСУ целенаправленно добиваются её остановки. А это, в свою очередь, спровоцирует в Донбассе гуманитарную катастрофу.

Об этом сегодня во время брифинга в Донецке заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотим отметить, что украинская сторона целенаправленно добивается остановки Донецкой фильтровальной станции. Для этого она уже который день подряд срывает пересменку рабочего персонала, а также обстреливает из запрещенных вооружений жизненно важный объект, подвергая угрозе жизни работников станции. По данным нашей разведки, командование оккупационных сил стремится своими действиями создать гуманитарную катастрофу в преддверии сезонна жары, и тем самым вынудить наше командование на активные действия по освобождению стратегического объекта, питающего ДНР питьевой водой. В противном случае, Наев добивается катастрофы в регионе, чтобы на ее фоне инсценировать наше наступление в районе ДФС, которое развяжет ему руки в братоубийственной, кровопролитной войне против населения Донбасса», – заявил Даниил Безсонов.

Даниил Безсонов призвал все международные организации повлиять на командование «ООС» и не допустить гуманитарной катастрофы в Донбассе.

«В этой связи международные организации играют ключевую роль. Призываем СММ ОБСЕ, ООН, МККК подключиться к проблеме вокруг ДФС, с тем чтобы заставить украинское преступное командование отвести своих боевиков от станции, сделать ее территорию для всех сторон демилитаризованной зоной, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе, которой добивается Наев. Тем самым предотвратить очередной виток кровопролитной войны.

Мы не хотим жертв. Мы лишь отстаиваем свободу, защищаем свою землю от террористов, которые пришли к нам навязывать преступно-олигархический режим Порошенко», – сказал в заключение Даниил Безсонов.