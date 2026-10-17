ВСУ пытаются прорвать «котёл»: Контрнаступление опоздало минимум на месяц
ВСУ слишком запоздали с контрударом по российским позициям на севере Харьковской области, поэтому нарвались на хорошо укреплённые позиции и встречный огонь.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Севернее Харькова, где в оперативное окружение попали части ВСУ, там сейчас развивается контрудар украинской армии. Он наносится совершенно без затей, напрямую, из района Малого Бурлука и Приколотного, через Нефёдовку.
Наносится он в края российского построения, в котором располагаются части, ответственные за контроль воздуха. В первую очередь, операторы дронов.
Этот украинский удар мощный, но опоздал минимум на месяц. За этот месяц там уже были созданы укреплённые пункты, обосновались российские военные. Оттуда их выбивать придётся с большим трудом, если вообще удастся», – сказал Ширяев.
«И речь идёт только о нанесении ударов в края этого построения, а не о заходе вглубь, к российской границе. Туда вообще без серьёзных потерь зайти невозможно, как и выйти.
Расстояние, которое предстоит подскочить на скорости украинским военным, чтобы войти в плотное соприкосновение с объектами атаки, небольшое – 5 километров. Но с точки зрения истории СВО, бывало так, что 5 километров войска не могли пройти за долгие недели.
А командующий группировкой войск «Север» Никифоров, несомненно, видел всё это, и должен был готовить свои войска к такому сценарию.
Это было не неожиданно, украинская армия собирала резервы для этого контрудара минимум 10 суток. Всё было видно, и их уже встретили плотным ответным огнём», – добавил аналитик.
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