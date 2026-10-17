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ВСУ слишком запоздали с контрударом по российским позициям на севере Харьковской области, поэтому нарвались на хорошо укреплённые позиции и встречный огонь.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Севернее Харькова, где в оперативное окружение попали части ВСУ, там сейчас развивается контрудар украинской армии. Он наносится совершенно без затей, напрямую, из района Малого Бурлука и Приколотного, через Нефёдовку. Наносится он в края российского построения, в котором располагаются части, ответственные за контроль воздуха. В первую очередь, операторы дронов. Этот украинский удар мощный, но опоздал минимум на месяц. За этот месяц там уже были созданы укреплённые пункты, обосновались российские военные. Оттуда их выбивать придётся с большим трудом, если вообще удастся», – сказал Ширяев.