ВСУ пытаются прорвать «котёл»: Контрнаступление опоздало минимум на месяц

Максим Столяров.  
17.10.2026 17:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 604
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ слишком запоздали с контрударом по российским позициям на севере Харьковской области, поэтому нарвались на хорошо укреплённые позиции и встречный огонь.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ слишком запоздали с контрударом по российским позициям на севере Харьковской области, поэтому нарвались...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Севернее Харькова, где в оперативное окружение попали части ВСУ, там сейчас развивается контрудар украинской армии. Он наносится совершенно без затей, напрямую, из района Малого Бурлука и Приколотного, через Нефёдовку.

Наносится он в края российского построения, в котором располагаются части, ответственные за контроль воздуха. В первую очередь, операторы дронов.

Этот украинский удар мощный, но опоздал минимум на месяц. За этот месяц там уже были созданы укреплённые пункты, обосновались российские военные. Оттуда их выбивать придётся с большим трудом, если вообще удастся», – сказал Ширяев.

«И речь идёт только о нанесении ударов в края этого построения, а не о заходе вглубь, к российской границе. Туда вообще без серьёзных потерь зайти невозможно, как и выйти.

Расстояние, которое предстоит подскочить на скорости украинским военным, чтобы войти в плотное соприкосновение с объектами атаки, небольшое – 5 километров. Но с точки зрения истории СВО, бывало так, что 5 километров войска не могли пройти за долгие недели.

А командующий группировкой войск «Север» Никифоров, несомненно, видел всё это, и должен был готовить свои войска к такому сценарию.
Это было не неожиданно, украинская армия собирала резервы для этого контрудара минимум 10 суток. Всё было видно, и их уже встретили плотным ответным огнём», – добавил аналитик.

Метки:

English version :: Читать на английском ВСУ пытаются прорвать «котёл»: Контрнаступление опоздало минимум на месяц

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора