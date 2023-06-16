ВСУ пытаются сделать Белгородскую область непригодной для жизни – Григорьев

Владимир Гладков.  
16.06.2023 09:13
  (Мск) , Москва
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Белгород, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина перешла к массовому использованию дронов в Белгородской области, чтобы сделать этот регион безлюдным.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Егор Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина перешла к массовому использованию дронов в Белгородской области, чтобы сделать этот регион безлюдным....

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«Что касается Казинок – люди живут, несмотря ни на что. Это не очень большое село, человек 30. Если в Шебекино, большом сорокатысячном городе, проживает две с половиной тысячи человек, остальные уехали, то Казинки – совсем маленькое село.

Что там люди рассказывают? Копается в огороде, а над ним зависает коптер. И висит, смотрит. Они там летают постоянно, но сегодня ВСУ переориентировались на удары с дронов, скидывают ВОГи и гранаты», – сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что регион пытаются сделать непригодным для нормальной жизни.

«Что касается самого Шебекино – начали наносит удар по крупным промышленным предприятиям, в том числе по предприятию «Монокристалл», которое выращивало кристаллы для изготовления стёкол для всех известных американских телефонов и часов.

Рядом предприятие, тоже нанесли удар. То есть, стараются сделать так, чтобы людей здесь не осталось, и в город уже никто не смог вернуться», – добавил военкор.

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