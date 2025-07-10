ВСУ пытаются срезать часть Сумского плацдарма. Идут тяжелые бои

Олег Кравцов.  
10.07.2025 09:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


Продолжаются тяжелые встречные бои в Сумской области, где российские войска создают буферную зону.

В последние дни фактически не поступает сообщений о занятии новых населенных пунктов, поскольку на ряде участков ВС РФ перешли к обороне после переброски на направление украинских резервов..

Продолжаются тяжелые встречные бои в Сумской области, где российские войска создают буферную зону. В...

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«Один из самых тяжёлых участков на сегодня. Сумская область, Кондратовка-Алексеевка. В Кондратовке наши морпехи и ребята из 30 МСП ведут ожесточённые бои против преобладающих сил противника, пытаясь сохранить контроль над селом. Ребятам помогают ВКС – ежедневно скидывая ФАБы по наступающим силам противника. Но тем не менее ВСУ удалось проскочить практически в тыл нашим и закрепиться в нескольких домах (точнее подвалах) Кондратовки в северо-западной части. С учётом их атак в Андреевке создаётся опасность окружения.

Также ВСУ начали развивать наступление в сторону Алексеевки, где работает 155-ая бригада, и продвинулись по одной из лесополос. На данный момент наши бойцы героически удерживают рубеж, но ситуация развивается не в самом лучшем направлении», – описывает положение дел осинтер Анатолий Радов.

Впрочем, с украинской стороны призывают не переоценивать успехи ВСУ. Так, военкор-русофоб и волонтер Богдан Мирошников признает, что имеют место лишь «небольшие успехи» на Сумщине.

По его словам, в западной части Сумского плацдарма логистика у русских «очень плохая, а мы пытаемся срезать им фланги».

«Но они уходить не будут даже в такой ситуации», – предупреждает Мирошников.

Он призывает в этой ситуации «не спешить и не тешить себя напрасными надеждами».

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